FC Liverpool: Abwehr um Virgil van Dijk offenbart Schwächen

Der FC Liverpool offenbart im bisherigen Saisonverlauf Probleme in der Abwehr. Auch der niederländische Star Virgil van Dijk zeigt ungewohnte Schwächen.

An diesen Tag werden sich die Fans des FC Liverpool erinnern - in negativem Sinn.

Mit 2:7 verlor der Meister am vergangenen Sonntag bei Aston Villa - es war die die höchste Premier-League-Niederlage in der Liverpooler Klubgeschichte.

Nebenwirkung: Die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp rutschte in der Tabelle auf Platz fünf ab.

In den ersten vier Saisonspielen kassierten die Reds bereits elf Saisontore. Zum Vergleich: In der vergangenen Saison dauerte es bis zum 13. Spieltag, ehe das Klopp-Team so viele Gegentore eingeschenkt bekommen hatte.