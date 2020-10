Formel 1: Sebastian Vettel sieht sich als gescheitert bei Ferrari

Vor dem Heim-Rennen in Hockenheim und vor seinem Wechsel zu Aston Martin blickt Sebastian Vettel auf seine Ferrari-Zeit zurück. Er ist dabei sehr selbstkritisch.

Sebastian Vettel spart im Rückblick auf seine Zeit bei Ferrari durchaus nicht mit Selbstkritik. ( Formel 1: Großer Preis der Eifel am Sonntag ab 14.10 Uhr im LIVETICKER )

"Es ist wahr, dass ich gescheitert bin, weil es mein Ziel war, mit Ferrari Weltmeister zu werden", sagte der 33-Jährige im Formel-1-Podcast "Beyond the Grid" vor dem Eifel-Grand-Prix am Wochenende auf dem Nürburgring: "Ich habe es nicht hingekriegt."