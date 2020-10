NHL Draft 2020: John-Jason Peterka an 34 von Buffalo Sabres ausgewählt

Nach Tim Stützle und Lukas Reichel kommt auch John-Jason Peterka bei einem Team in der NHL unter. Die Buffalo Sabres wählen den Stürmer an Position 34.

Die New Yorker Franchise entschied sich an Position 34 in der zweiten Runde für John-Jason Peterka. Zuvor waren Tim Stützle (Nr. 3 zu den Ottawa Senators) und Lukas Reichel (Nr. 17 zu den Chicago Blackhawks) in der ersten Runde gepickt worden.