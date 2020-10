Olympia: Organisatoren wollen Kosten um rund 240 Millionen Euro senken

Die Olympischen Spiele in Tokio waren im März 2020 wegen der Corona-Pandemie auf das kommende Jahr verschoben worden © Getty Images

Die Organisatoren der Olympischen Spiele in Tokio wollen die Kosten des Events drastisch senken. Wie hoch das Gesamtbudget der Spiele ist, ist allerdings noch offen.

Die Organisatoren der Olympischen Spiele in Tokio wollen die Kosten für das ins kommende Jahr verlegte Großevent um umgerechnet rund 240 Millionen Euro senken.

Dies solle durch ein mehr als 50 Punkte umfassendes Maßnahmenpaket geschehen, teilte das Organisationskomitee am Mittwoch mit.

"Jetzt, da wir in einer COVID-19-Welt leben, müssen wir uns die Frage stellen, ob das glitzernde Event, das wir bisher als normal angesehen haben, noch geeignet ist. Wir sind an einem Wendepunkt angekommen", sagte OK-Präsident Toshiro Mori am Mittwoch.