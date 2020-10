Nationalmannschaft: Deutschland - Türkei 3:3 - Debütant Neuhaus trifft

In Köln lief schon die Nachspielzeit, als die Köpfe der deutschen Nationalspieler sichtlich ratterten: Was, wenn es wieder schiefgeht?

Beim Testspiel gegen die Türkei führte nun die DFB-Elf bis in die Nachspielzeit mit 3:2 und hatte bereits zwei Mal eine Führung verspielt. In der vierten Minute der Nachspielzeit kam dann der dritte Ausgleich durch Kenan Karaman fast schon mit Ansage.

Löw sauer: "Es ist ein Thema, das uns oft begleitet"

" Wir haben die Türkei eingeladen, Tore zuschießen, und es wieder nicht geschafft, den Sieg über die Zeit zu bringen", ärgerte sich auch Kapitän Julian Draxler. "Du musst es einfach souveräner spielen. Es ist enttäuschend. Am Ende kommt es darauf an, Spiele, zu gewinnen - und das haben wir nicht geschafft."

Löw hatte sich schon zuletzt über die leichtfertig verspielten Siege in der Nations League gegen Spanien und in der Schweiz (beide 1:1) mächtig geärgert.

Ohne Selbstvertrauen in die Ukraine

Durch das Unentschieden tritt die DFB-Auswahl die brisante Reise ins Corona-Risikogebiet Ukraine ohne zusätzliches Selbstvertrauen an. Am Samstag soll in Kiew (20.45 Uhr) der erste Erfolg im siebten Nations-League-Spiel gelingen. Dann sind auch wieder die gegen die Türken geschonten Stars um Manuel Neuer, Joshua Kimmich und Serge Gnabry wieder dabei.

"Solche Spiele sind da, um zu sehen, welche Spieler in naher Zukunft unsere Startelf verstärken können", hatte Löw vor dem Anpfiff betont und seine Spieler zu einer mutigen Herangehensweise aufgefordert: "Sie dürfen Fehler machen. Sie sollen aber das zeigen, was sie können."

Draxler trifft sehenswert

Nach dem ansehnlichen Beginn tat sich der viermalige Weltmeister aber schwer. Die Dreierkette mit Emre Can, Robin Koch und Antonio Rüdiger offenbarte in den ersten 25 Minuten einige Abstimmungsprobleme. Can blockte in höchster Not gegen Karaca (12.), eine Minute später setzte der freistehende Yusuf Yazici den Ball weit über das Tor.