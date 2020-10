Rodeln: Rodel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger vor Rückkehr aufs Eis

Natalie Geisenberger wurde bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi sowie bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang jeweils Doppel-Olympiasiegerin © Imago

Nach ihrer Babypause will Rodel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger wieder voll angreifen. Sie profitiert vom ungewöhnlichen Wettkampf-Kalender in Coronazeiten.

"Für mich ist das genial", sagte Geisenberger dem Münchner Merkur und der tz (Donnerstagausgabe): "Die WM ist nicht über 8000 Kilometer weit weg, sondern sozusagen vor der Haustür." Geisenberger brachte vor fünf Monaten ihren Sohn Leo zur Welt, schon am kommenden Montag will sie für Trainingsfahrten in Altenberg in die Eisrinne zurückkehren.