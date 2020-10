Magnifico ohne gReazymeister - Potenzieller Wechsel?

Die Nummer 39 der Liquipedia Rocket League Rangliste könnte ein Wechsel bevorstehen. Marius "gReazymeister" Ranheim sendete per Twitter klare Signale.

Es brodelt im Hause Magnifico, denn gReazymeister scheint in dem aktuellen Line-Up nicht mehr viel Glück zu finden. Der große Erfolg blieb für das Trio erstmal aus.

In "The Field Season 2 - Europe: Division 2" verpasste man knapp den Aufstieg in die erste Division, die Regional Events der RLCS Season X konnten im besten Fall mit dem dritten Platz belegt werden.