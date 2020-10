Eintracht Frankfurt: Markus Schubert blickt auf Zeit auf Schalke zurück

Markus Schubert ist vom FC Schalke an Eintracht Frankfurt ausgeliehen © Imago

C. Michel

Stammtorhüter werden im Normalfall nur dann gewechselt, wenn sie sich verletzen oder in einem langanhaltenden Formtief befinden.

Es war der erste von insgesamt vier Torwartwechseln, die Ex-Trainer David Wagner in der vergangenen Saison vorgenommen hat. Schubert stand neunmal zwischen den Pfosten, patzte aber vor allem nach dem Re-Start im Mai zu häufig.

"Das waren die Spiele, wo ich mir selbst zu viel Druck gemacht. Ich bin eigentlich ein Torwart, der es liebt, vor vielen Zuschauern zu spielen. Geisterspiele sind von der Atmosphäre her aber wie Testspiele. Ich wollte Höchstleistungen bringen, habe mir aber zu viel Druck gemacht und war dann verkrampft", blickte Schubert bei seiner Antritts-Pressekonferenz in Frankfurt zurück.

Es sind bemerkenswert reflektierte Worte, die der 22-Jährige nach einem chaotischen Jahr wählt. Trotz aller Umstände bereut er den Schritt aus Dresden nach Gelsenkirchen nicht: "So dumm es klingt, aber ich bin eher glücklich, dass es auch für mich so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. So viel, wie ich letztes Jahr lernen konnte, hätte ich wohl nirgendwo anders gelernt."