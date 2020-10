Mick Schumacher äußert sich vor Trainingsdebüt in der Formel 1

Mick Schumacher gibt sein Trainingsdebüt in der Formel 1 - allerdings in einem Alfa Romeo © Imago

Mick Schumacher feiert am Freitag auf dem Nürburgring sein Trainingsdebüt in der Formel 1. Mit einem Mix aus Euphorie und Ehrfurcht blickt er auf den nächsten Karriereschritt.

"Die Vorfreude ist natürlich sehr groß auf das erste freie Training, das erste richtige, wo man mit allen Fahrern zusammen fährt und unter den Augen der Heimat, was natürlich noch um einiges spezieller ist", sagte der 21-Jährige bei RTL/ntv .

"Natürlich" habe er "vor der ganzen Sache Respekt", fügte Schumacher an: "Es ist das erste Mal, dass wir vor den großen Augen fahren: vor allen Teamchefs, vor allen CEOs, vor allen Teams. Ich werde mich auf mich konzentrieren und versuchen, mein Bestes abzuliefern."

Mick Schumacher im Alfa Romeo

Der Spitzenreiter der Formel 2 übernimmt beim Trainingsauftakt am Freitag den Alfa Romeo des Italieners Antonio Giovinazzi. Schumachers Erfahrung in aktuellen Formel-1-Boliden erstreckt sich bislang auf jeweils einen Testtag für Ferrari und für Alfa Romeo im April 2019 in Bahrain.