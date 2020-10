Nationalteam: Kai Havertz kämpft unter Joachim Löw um Stammplatz

"Eigene Ideen": So sieht Lampard das Havertz-Positions-Dilemma

Trotz starken Leistungen auf Klubebene wartet Kai Havertz weiter auf den Durchbruch beim DFB-Team. Gegen die Türkei bekommt der 21-Jährige von Beginn an die Chance.

Wie passt Kai Havertz in das flügellastige 3-4-3-System des DFB-Teams ohne echten Zehner?

Eine Antwort auf diese Frage erhofft sich Bundestrainer Joachim Löw am heutigen Mittwoch beim Testspiel der Nationalmannschaft in Köln. (Deutschland - Türkei am Mi. ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)