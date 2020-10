Overwatch League - Moon als Coach des Jahres 2020 ausgezeichnet

Moon Byung-chul wurde als Coach des Jahres in der Overwatch League ausgezeichnet. Gegenwärtig trainiert dieser die Shanghai Dragons © Shanghai Dragons / Overwatch League

"Auf Anhieb" passt nicht zu Moon Byung-chul. In der Vergangenheit gab es für den Koreaner viele Rückschläge, die so manch einen zum Rückzug gezwungen hätten.

2018 war ein geschichtsträchtiges Jahr für die Shanghai Dragons, jedoch keineswegs positiv. Kein einziges Mal schaffte es das Team in der regulären Saison einen Sieg zu erlangen. Am Ende standen 40 Niederlagen in Folge zu Buch. Bis heute Negativrekord im Profisport.