Juventus Turin: CR7 und Co. droht Strafe nach Corona-Verstößen

Buffon erwartet sanfte Strafe

Bei Juve waren am Wochenende zwei COVID-19-Infektionsfälle unter dem Personal gemeldet worden.

Wegen zwei Coronafällen im Team war Neapel am Sonntag nicht zum Spiel gegen Juve nach Turin gereist.

Schenkt Serie A Juventus einen Sieg?

Die Serie A-Liga will die Begegnung mit 3:0 für Juve werten.

Weil zwei Spieler der italienischen U21 im Trainingslager in Hinblick auf das EM-Qualifikationsmatch gegen Island am Freitag positiv getestet wurden, wurde das Training am Mittwoch abgesagt. Die Mannschaft wurde unter Quarantäne gestellt.