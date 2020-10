League of Legends - Die OPL vor dem Aus

In einem Statement gab Riot Games bekannt, dass die ozeanische Liga nach der Season 2021 aufgelöst wird. Auch das zuständige Riot Games Office in Sidney, das sich hauptsächlich um den Ligabetrieb kümmerte, soll der Vergangenheit angehören.

Um den Spielern der OPL weiterhin die Möglichkeit zu geben, im Profigeschäft tätigt zu sein, werden diese in Zukunft der LCS-Region angehören. Dadurch werden bisherige OPL-Importspieler, die in der LCS antreten, nicht mehr als solche angesehen. Gegenwärtig gilt sowohl in der LCS als auch dessen Nachwuchsliga, der LCS Academy, die Regel von maximal zwei Import-Spielen.

Halbtot

Aktuell richtet sich das Hauptaugenmerk des Entwicklers von Spielen wie League of Legends, Valorant und Co. auf die gegenwärtig in Shanghai stattfindende Weltmeisterschaft. Noch bis zum 11. Oktober spielen hier die 16 besten Teams der Welt um den Einzug in die K.o.-Phase. Aus der europäischen LEC treten G2 Esports, Fnatic und Rogue an. Die MAD Lions scheiterten zuvor in der Play-In-Stage.