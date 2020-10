Mesut Özil bietet Arsenal-Maskottchen Gunnersaurus Gehaltsübernahme an

Özil bietet Gunnersaurus Gehaltsübernahme an

Der Arsenal-Star tat auf Twitter seine Trauer kund und bot dem Mann hinter dem Maskottchen, Jerry Quy, prompt an, dessen Gehalt zu übernehmen , so lange er selbst bei den Londonern unter Vertrag steht: "Damit Jerry seinen Job, den er so liebt, weiter ausüben kann."

Feine Geste oder PR-Stunt? Fans uneinig

Am Montag wurde das Aus von Jerry Quy bekannt - just an dem Tag, an dem Arsenal 50 Millionen Euro für Thomas Partey von Atletico Madrid bezahlte. Handgeld: 2,2 Millionen Euro, Gehalt pro Woche: 252.000 Euro.