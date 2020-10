FC Schalke 04: Peter Neururer kritisiert Naldo in Co-Trainer-Funktion

Naldo war auf Schalke in der vergangenen Woche als Assistent an der Seite des ebenfalls erst kürzlich verpflichteten Chefcoachs Manuel Baum installiert worden. Dieser hatte David Wagner beerbt. Der frühere Abwehrmann Naldo, der zwischen 2016 und 2018 für die Königsblauen 60 Spiele machte, hatte seine aktive Laufbahn erst in diesem Jahr bei AS Monaco beendet.