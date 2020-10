Dota 2: Erstes Offline-Turnier seit Corona – PSG.LGD siegreich

Der China Pro Cup Season 1 war das erste offline ausgetragene Dota2-Event seit Beginn der COVID-19-Pandemie. Die zehn besten chinesischen Teams waren dazu eingeladen und spielten die letzten drei Eventtage live in einem Stadion in Shanghai. Am Ende dominierte das vom Fußballriesen Paris Saint-Germain 2018 erworbene Team von LGD.