Bouna Sarr: Darum hat mich der FC Bayern wirklich geholt

Bouna Sarr war ein Name, den nicht viele mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht haben. Der Franzose verrät nun, wie er die Münchner überzeugte.

Der 28-Jährige wechselte von Olympique Marseille an die Säbener Straße – und erklärte nun, wie es zum Bayern-Deal kam.

Bayern habe einen Rechtsverteidiger gesucht, der angreifen und in der Offensive Akzente setzen kann.

Sarr überzeugte Flick im Testspiel

Am 31. Juli 2020 hatte Bayern einen Test gegen Marseille mit 1:0 gewonnen. Sarr spielte in der ersten Halbzeit für die Franzosen. Für die Münchner war es die Generalprobe für das Achtelfinal-Rückspiel gegen Chelsea in der Champions League.