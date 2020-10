Anzeige

Mario Götze wechselt zur PSV Eindhoven um Roger Schmidt Götze findet neuen Klub

Seinen Traum vom Gewinn der Champions League wird sich Götze in Eindhoven vorerst nicht erfüllen können © Imago

P. Berger, R. Wigger

Der Poker um Mario Götze ist beendet. Der Ex-BVB-Profi steht vor der Unterschrift bei einem niederländischen Topklub und trifft dort auf viele Deutsche.

Mario Götze hat einen neuen Verein gefunden!

Der Weltmeister von 2014 wagt bei der PSV Eindhoven einen neuen Anlauf. Entsprechende Berichte aus den Niederlanden kann SPORT1 bestätigen.

Am Dienstag reiste der 28-Jährige zum Medizincheck beim niederländischen Topklub aus der Eredivisie, der von Roger Schmidt trainiert wird.

Schmidt war es auch, der Götze nach SPORT1-Informationen in mehreren Telefonaten überzeugte. Am Dienstagabend kursierten in den sozialen Medien bereits Bilder, die den Offensivspieler in Eindhoven in der Nähe des Philips Stadium vom PSV zeigen sollen.

Götze-Deal unabhängig von Deadlines

Da Götze vertragslos war, konnte er auch nach dem Ende der deutschen Transferperiode verpflichtet werden. Er wird bei der PSV einen Zweijahresvertrag unterschreiben. In den Niederlanden ging die Deadline ohnehin bis Mittwochabend.

Bei Eindhoven kann Götze auch in der Europa League spielen, falls der Europapokal-Teilnehmer den Ex-BVB-Profi noch in die Spieler-Meldeliste integriert, die am Dienstag noch an die UEFA übermittelt werden muss.

In Sachen Gehalt wird Götze Abstriche machen müssen. Er soll rund drei Millionen Euro verdienen, was weniger als ein Drittel seines letzten BVB-Salärs bedeutet.

Götze: Eindhoven statt Hertha

Zuletzt wurde Götze auch mit Hertha BSC in Verbindung gebracht.

"Ich habe immer gesagt, das ist ein sehr guter Spieler gewesen", sagte Herthas Coach Bruno Labbadia nach der unglücklichen Niederlage gegen den FC Bayern.

Daran hakt es zwischen Götze und Hertha noch

Die Frage sei gewesen, ob Hertha stark genug sei, "um so einen Spieler aufzufangen", wie Labbadia betonte, ehe er sich selbst etwas ratlos antwortete: "Ich kann es nicht sagen."

Götze spielte beim BVB keine Rolle mehr

Nun hat Götze die Antwort selbst gegeben. Seinen großen Traum wird er sich bei Eindhoven aber kaum erfüllen.

"Ich habe ehrgeizige Ziele und will unbedingt noch die Champions League gewinnen. Das treibt mich jeden Tag, in jeder Einheit, an", hatte Götze vor einigen Wochen in der Bild erklärt.

Er brauche aber auch "das Gefühl, dass ich zu dem Verein, dem Trainer und dessen Philosophie passe" – das ist bei Schmidt und PSV offenbar gegeben.

In Dortmund konnte er seine Sehnsucht nach Fußball zuletzt nicht mehr stillen. Bei BVB-Trainer Lucien Favre spielte er keine Rolle mehr, sodass sein Vertrag in Dortmund nicht mehr verlängert wurde.