Álvaro Gonzalez kritisiert Neymar und berichtet von Morddrohungen

Damals hatte der Brasilianer Neymar nach einem skandalösen Spiel zwischen PSG und Olympique Marseille am Vorabend schwere Vorwürfe gegen González erhoben.

Dieser habe ihn als "Affensohn einer Hure" beleidigt und hätte ebenfalls Rot sehen müssen, außerdem schrieb der Brasilianer: "Das Einzige, was ich bedauere, ist, dass ich diesem Ar******* nicht ins Gesicht geschlagen habe."

Gonzalez: Neymar verdient keinen Respekt

Die Rassismus-Vorwürfe seien "eine große Lüge" gewesen. "Alle Schiedsrichter haben mich verteidigt. Jemand wie er (Neymar, Anm. d. Red.) verdient meinen Respekt nicht – und auch nichts anderes", meinte González. Während der Partie habe dieser ihm auf die Nase gebunden, "dass er an einem Tag so viel Geld macht, wie ich in einem Jahr verdiene". Neymar habe "provoziert. Ich war ihm auf dem Rasen überlegen, er war hilflos. Ich denke, ich bin intelligenter als er und deswegen haben wir gewonnen."