Antoine Griezmann beim FC Barcelona laut Deschamps unglücklich

Der FC Barcelona ist trotz des Theaters um Lionel Messi in der Vorbereitung gut in die Saison gestartet.

"Ich spreche mit ihm. Ich bin mir sicher, dass er nicht glücklich mit seiner Situation ist", sagte Frankreich-Trainer Didier Deschamps am Dienstag. Der Weltmeister tritt in dieser Woche zu einem Freundschaftsspiel gegen die Ukraine und in der Nations League gegen Portugal an.