Volleyball: Sechs positive Tests nach U20-EM

Sechs Volleyballer der deutschen U20-Nationalmannschaft sind nach der Europameisterschaft in Tschechien positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Das teilte der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) am Dienstag mit. Alle Personen zeigen demnach keine oder nur leichte Symptome. Die Tests wurden am Montag durchgeführt, in den kommenden Tagen folgen weitere Testungen.