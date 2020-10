FC Bayern: Neuzugang Choupo-Moting ist der Null-Euro-Star

Ersatzmann bei PSG hinter Neymar, Mbappé und Co.

Fax-Panne verfolgt Choupo-Moting

Das Verrückte: Ein Mal wäre für Choupo-Moting um ein Haar tatsächlich eine Ablösesumme fällig geworden. Am 31. Januar 2011, dem letzten Tag des damaligen Winter-Transferfensters, wollte der Hamburger SV den 22-Jährigen an den 1. FC Köln verkaufen. Weil aber das Fax-Gerät streikte, kam das Papier zwölf Minuten zu spät in der DFL-Zentrale an - und die fristgerechte Verpflichtung des Stürmers nicht zustande.

Tuchels Edeljoker sticht gegen Atalanta

Sané freut sich über den neuen Stürmer

Zuvor konnte der Stürmer in gut zwei Jahren nur in Ansätzen beweisen, was Tuchel in ihm schlummern sah. Drei Tore in 31 Einsätzen verzeichnete der Angreifer in seiner ersten PSG-Saison, im zweiten Jahr gelangen ihm immerhin sechs Treffer in 18 Pflichtspielen.