Handball: Oberliga-Torwart rettet Gegenspieler das Leben

Beim Bad Doberaner SV bricht während eines Ligaspiels ein Spieler zusammen. Da kommt der Torwart des HSV Insel Usedom in letzter Minute zur Hilfe.

Er wusste genau, dass Alexander Stöwsand im Dress des Bad Doberaner SV in der Handball-Partie in der Oberliga Nordsee in Lebensgefahr schwebte. Antczak rettete seinem Gegner schließlich das Leben.