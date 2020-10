NHL Draft 2020 mit Tim Stützle LIVE im Stream auf SPORT1

Im vergangenen Jahr wurde Moritz Seider an 6. Position ausgewählt © Getty Images

Der NHL-Draft 2020 steigt in der Nacht auf Mittwoch virtuell. SPORT1 überträgt die Talenteziehung im LIVESTREAM. Tim Stützle könnte Geschichte schreiben.

Ursprünglich sollte die Talenteziehung der größten Eishockey-Hoffnungen der Welt am 26. und 27. Juni 2020 in Montréal stattfinden, doch nun steigt der NHL-Draft in der Nacht auf Mittwoch, den 7. Oktober, virtuell – und SPORT1 überträgt LIVE im Stream.