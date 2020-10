Erster Gameplay Trailer zur Next-Gen-Version von NBA 2K21

2K hat heute mit einem brandneuen, auf PlayStation5 aufgenommenen Gameplay-Video von NBA 2K21 erstmalig einen Einblick in das gegeben, was die Fans noch in diesem November auf der nächsten Konsolengeneration erwartet. NBA 2K21 wurde von Grund auf neu erschaffen, um die unglaubliche Power, Geschwindigkeit und Technologie der Next-Gen-Konsolen zu nutzen. Das Spiel erscheint am 10. November weltweit für Xbox Series X und Xbox Series S, die Version für PlayStation5 folgt am 12. November in den USA, Japan, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland und Südkorea und am 19. November in allen anderen Gebieten.