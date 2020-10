Hearthstone: Legende tritt vom kompetitiven Play zurück

In seinem Tweet bedankt sich 24-jährige für all die Unterstützung, die er in den sieben Jahren seiner Profi-Karriere erhalten hat. Er sei selbst überrascht, dass seine Karriere so lange dauern durfte. Auch bei allen Veranstaltern, ohne die all die kompetitiven Events gar nicht erst möglich wären, bedachte er in seiner Danksagung.