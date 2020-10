Eine Woche vor dem Länderspiel der Schweiz in Deutschland wird Xherdan Shaqiri positiv auf Corona getestet. Er ist bereits der dritte Liverpool-Profi in kurzer Zeit.

Die Schweiz bestreitet am Mittwoch ein Testspiel gegen Kroatien. Es folgen die Spiele in der Nations League am Mittwoch in Spanie sowie am kommenden Dienstag in Köln gegen Deutschland.