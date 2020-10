OWL: Alarm ist Overwatch-Rookie des Jahres

Kim “Alarm“ Kyung-bo war am Ende der Saison sogar im Rennen um die MVP-Trophäe © Robert Paul/Activision Blizzard

Der 19-jährige Koreaner der Philadelphia Fusions Kim “Alarm“ Kyung-bo ist für seine bemerkenswerten Leistungen zum Rookie des Jahres ernannt worden. Die Auszeichnung wurde im Rahmen des nordamerikanischen Allstars-Events bekanntgegeben. Alarm war außerdem als MVP nominiert, musste sich in dieser Kategorie aber Kim “Fleta“ Byung-sun geschlagen geben.

Die perfekte Saison – Mit Weltmeistertitel?

Für Alarm hätte die erste Profi-Saison kaum besser laufen können. Der Koreaner kam im November 2019 von Philadelphias Nachwuchsteam Fusion University und übertraf sofort alle Erwartungen. Während er Teil von Fusion University war, begeisterte Alarm insbesondere mit Zenyatta. Das Team gewann vier Meisterschaften in der Contenders-League und wurde später von T1 übernommen.

In der Saison 2020 zeigte Alarm herausragende Leistungen auf verschiedensten Helden, da sich das Meta durch Balance-Patches immer wieder verlagerte. Trotz widriger Umstände und wechselnden Mitspielern bewies Alarm eine hohe Konstanz und Anpassungsfähigkeit die gesamte Saison hinweg. Folgerichtig wurde er auf dem nordamerikanischen Allstars-Event als Sieger bekanntgegeben. Alarm bedankte sich in einer Videobotschaft und sprach darüber, was der Titel ihm bedeute.