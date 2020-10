Bundesliga: Wechsel von Milot Rashica von Werder Bremen zu Bayer Leverkusen geplatzt

Milot Rashica bleibt in Bremen © Imago

Milot Rashica war schon nach Leverkusen gereist. Nach Angaben mehrerer Medien hatte der 24-Jährige sogar bereits einen Vertrag bei Bayer unterschrieben. Doch am Ende platzte der Transfer des Werder-Stürmers auf dem letzten Drücker.

"In den letzten Tagen gab es viele Klubs aus dem In- und Ausland, die Interesse hatten. Milot hatte bereits längeren Kontakt mit Leverkusen. Die Gespräche mit uns und Leverkusen begannen aber erst am Montag. Wir haben harte Verhandlungen geführt und wollten Milot nicht unter Wert abgegeben", erklärte Werders Geschäftsführer Frank Baumann und fügte hinzu: