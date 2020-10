Rafinha wechselt wohl vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain

Rafinha Alcantara steht wie sein Bruder Thiago, der vom FC Bayern München zum FC Liverpool gegangen ist, vor einem Wechsel in der am Montag endenden Transferperiode.

Eine Ablösesumme soll es nicht geben, im Laufe der Zeit könnten aber drei Millionen an Bonuszahlungen fällig werden. Barca besitzt offenbar auch eine Weiterverkaufsklausel über 35 Prozent.

Rafinha ist am Montag für den Medizincheck nach Paris gereist. In der vergangenen Saison war der 27-Jährige an Celta Vigo ausgeliehen.