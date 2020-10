Formel 1: Ralf Schumacher über Lewis Hamilton - Lob und Kritik für Umwelt-Haltung

Lewis Hamilton plädiert einmal mehr für einen sauberen Rennsport. Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher lobt ihn dafür bei SPORT1, deutet jedoch auch Heuchelei an.

Und auch vor dem Grand Prix in der Eifel meldete sich Hamilton erneut zu Wort, sprach sich strikt gegen den Bau einer neuen Rennstrecke in Brasilien aus: "Meine persönliche Meinung ist, dass die Welt keine neue Strecke braucht. "(Formel 1: Großer Preis der Eifel am Sonntag ab 14.10 Uhr im LIVETICKER).