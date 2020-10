Formel 1: Ralf Schumacher über Honda-Ausstieg und Red-Bull-Folgen

Nach Michael und Ralf: Bald ein neues Schumi-Duo in der Formel 1?

Schumacher denkt auch an deutschen Hersteller

"Das Regelwerk sieht vor, dass ein Motor zur Verfügung stehen muss. Renault hat bereits signalisiert, dass sie dafür bereit wären, obwohl die Zusammenarbeit nicht ganz so Früchte getragen hat", erklärte der 45-Jährige.

Vor Honda hatte Renault als Motorenpartner von Red Bull agiert - die Trennung zur Saison 2018 war allerdings nicht im Guten vollzogen worden.

Schumacher stichelt gegen Honda

Die Begründung des japanischen Herstellers, sich in Zukunft mehr um die Entwicklung im Elektronikbereich kümmern zu wollen, ist für Schumacher übrigens nur die halbe Wahrheit: "Ich glaube, Honda kam diese Ausrede ( dass man in Zukunft mehr auf Elektrik setzen wolle; Anm. d. Red. ) sehr gelegen."

"Wegen Corona ist viel passiert", so der Bruder von Rekordweltmeister Michael Schumacher weiter. "Viele Arbeitsplätze sind in Gefahr, Honda geht es da auch nicht besser. Das Management wird sich über die Kosten Gedanken machen. Es geht also nicht nur um Grün, sondern auch um das Geld."