FC Schalke 04: Ralf Fährmann und Suat Serdar fallen aus

Ralf Fährmann war als Nummer eins in die Saison gestartet © Imago

Der FC Schalke 04 muss in den kommenden Wochen auf zwei Leistungsträger verzichten. Beide hatten sich gegen Leipzig verletzt.

Das Duo hatte sich bei der 0:4-Pleite bei RB Leipzig am Samstagabend verletzt. Fährmann hat Probleme an den Adduktoren, Serdar zog sich eine Blessur am Oberschenkel zu. Der Mittelfeldspieler verzichtete deswegen auch auf die Reise zur deutschen Nationalmannschaft.