Biathlon: Zwei Weltcups in Oberhof, keiner in Ruhpolding

Denise Herrmann und ihre Kolleginnen starten in diesem Jahr nicht in Ruhpolding © Imago

Der Biathlon-Weltverband verändert den Kalender für die Situation. Die Fans in Ruhpolding schauen in die Röhre, ein anderer deutscher Standort freut sich.

Doppel-Event in Oberhof, kein Biathlon-Weltcup in Ruhpolding: Der Weltverband IBU hat mit Blick auf die Corona-Situation Anpassungen am Wettkampf-Kalender für Januar 2021 vorgenommen. Die deutschen Weltcups (7. bis 10. und 13. bis 17. Januar) finden nun beide in Oberhof statt, ursprünglich war das zweite Event in Ruhpolding geplant.