RB Leipzig leiht Justin Kluivert von der AS Rom aus

Supertalent Justin Kluivert kommt für ein Jahr vom AS Rom zu RB Leipzig. © Imago

RB Leipzig angelt sich am letzten Tag des Transferfensters ein Supertalent. Der Nachname des Neuzugangs dürfte Fußballfans dank seines Vaters bekannt sein.

RB Leipzig hat die Verpflichtung von Justin Kluivert verkündet. Der Flügelspieler kommt per Leihe vom AS Rom für ein Jahr in die Bundesliga.