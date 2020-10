Joshua Zirkzee vom FC Bayern München: Leihe möglich

Aktuell weilt der Niederländer bei der Nationalmannschaft, doch "vielleicht gibt es Neuigkeiten am Ende des Tages", sagte der Stürmer bei Fox Sports .

Zirkzee spricht: Brauche Spielpraxis

Der 19-Jährige stellt klar: "Ich brauche Spielminuten und zusammen mit Bayern müssen wir schauen, was zu tun ist. Wenn das bedeutet, dass ich ausgeliehen werde, dann werden wir das machen."

Advocaat will Zirkzee holen

Einen potenziellen Abnehmer gibt es bereits. Dick Advocaat (73), Trainer von Feyenoord Rotterdam, bot sich bei der niederländischen Rundfunkanstalt RTV Rijnmond quasi als Abnehmer an. Er will den Niederländer Zirkzee in seine Heimat lotsen.