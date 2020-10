Nations League: Fritz Keller fordert Punkte von Jaochim Löw

Fritz Keller gibt vor nächsten Auftritt der deutschen Nationalmannschaft bei der Nations League die Marschroute vor. An Joachim Löw gibt es eine klare Ansage.

DFB-Präsident Fritz Keller schickt Bundestrainer Joachim Löw und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft mit einer klaren Ansage in die anstehenden Nations-League-Spiele.

"Jetzt gibt's nur einen Weg: punkten und punkten! Wir können es uns nicht leisten, abzusteigen", sagte Keller dem SID vor den Duellen in der Ukraine (10. Oktober in Kiew) und gegen die Schweiz (13. Oktober in Köln).