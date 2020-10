Champions League: Hier gibts Bayern, Dortmund live im TV bei Sky, DAZN

Die Champions League wird auch in dieser Saison wieder bei Sky und DAZN zu sehen sein © Imago

Nun haben sich Sky und DAZN auf eine Aufteilung der Spiele geeinigt. Beim Online-Streamingdienst DAZN können die Fans in der bevorstehenden Saison 110 von 138 Spielen der Königsklasse live als Einzelspiel verfolgen. TV-Sender Sky zeigt derweil ausgewählte Einzelspiele und an jedem Spieltag der Gruppen- sowie der K.o.-Phase die Konferenz aller Spiele.

Sky hatte am ersten, dritten und fünften Spieltag der Vorrunde das Erstwahl-Recht und durfte entscheiden, welche Spiele sie übertragen. So ist zum Beispiel das Duell zwischen dem FC Bayern und Atlético Madrid bei Sky zu sehen. An den anderen drei Spieltagen durfte DAZN zuerst zugreifen.