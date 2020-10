Schalke 04: Mit gedämpften Erwartungen raus aus der Krise

Ja, Schalke ist Letzter. Noch kein Punkt aus drei Spielen. Aber ganz ehrlich, Schalke hatte Bayern und Leipzig , beide auswärts. Dass die in jedem Bereich deutlich stärker sind, überrascht nur, sorry, Ahnungslose. Bremen dazwischen war nicht deutlich stärker, aber glücklicher.

Die Schalker Führung ist nicht das Problem

Ich mache mir um das Schalker Umfeld, die vielen lokalen Sponsoren und Fans, die sich in den vergangenen 15 Jahren an die Spitzenplätze in der Liga gewohnt hatten und sich, befeuert zum Beispiel von den Kampfansagen des mächtigen Clemens Tönnies, voll auf Augenhöhe zum BVB sahen, viel mehr Sorgen, als um die, die den hochgradig emotionalen Verein jetzt lenken.

Wenn sie das hinbekommen, die Schalker, sich diesen Paradigmenwechsel gegenseitig klarzumachen und ihn vor allem zu akzeptieren, dann können sie schon ganz bald wieder richtig was gewinnen. Keine Meisterschaft, keine großen Titel - aber zum Beispiel die Freude an gelungenen Kombinationen, an jungen Spielern, die im Schalker Trikot zu einer Einheit zusammenwachsen, an königsblauen Kämpfern, denen die gelungene Grätsche am Samstagnachmittag wichtiger ist als die Tischreservierung am Abend im Düsseldorfer Szeneladen.