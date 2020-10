2. Bundesliga: Coronatests bei Erzgebirge Aue alle negativ

Die beiden zuletzt positiv auf das Coronavirus getesteten Personen aus dem Spieler-und Betreuerstab des Zweitligisten Erzgebirge Aue sind in einem Nachtest negativ getestet worden.

Am Sonntag war das geplante Spiel der Auer beim Hamburger SV wegen der beiden positiven Fälle abgesagt worden.

Das Team hatte sich darauf in Quarantäne begeben.

Positive Tests waren nicht eindeutig

Die neuen Tests wurden am Sonntag durchgeführt, die zuvor positiven am Samstag vor der Abreise nach Hamburg. Aue hatte bereits am Donnerstag einen positiven Test im erweiterten Umfeld gemeldet.