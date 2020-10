FC Barcelona: Philippe Coutinho blüht nach Abgang beim FC Bayern auf

"Jetzt muss ich zurückkehren", erklärte Coutinho dem brasilianischen TV-Sender Esporte Interativo , nachdem die Münchner klar machten, die Kaufoption in Höhe von 120 Millionen Euro nicht zu ziehen. Coutinho schmollte jedoch nicht, sondern fügte an: "Ich kehre mit großer Lust zurück. Lust zu brillieren."

Das zeigt der 28-Jährige auch auf dem Platz, in den ersten drei Saisonspielen stand er jeweils in der Startelf und war in jedem Spiel an einem Tor beteiligt. Beim 1:1 gegen Sevilla am Sonntag gelang ihm sein erster Treffer nach der Rückkehr.