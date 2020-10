Apex Legends: Crossplay geht in die Beta-Phase

Das lange Warten hat ein Ende. Apex Legends erhält endlich eine Crossplay-Funktion. Am Mittwoch den 06. Oktober geht es für alle Plattformen in die Beta-Phase.

EA und Respawn Entertainment geben bekannt, dass die von den Fans seit Langem geforderte Crossplay-Funktion von Apex Legends morgen in die Beta-Phase gehen wird. Am 6. Oktober schließen sich Spieler auf PlayStation, Xbox und Origin dem Crossplay an oder jagen weiterhin auf plattformspezifischen Servern ihre Lieblingslegenden, sammeln in der Königsschlucht Beute und dominieren die Arena mit Freunden.