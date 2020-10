Mario Götze bei Hertha BSC im Gespräch - Bruno Labbadia mit Zweifeln

Die Hertha bastelt an den Last-Minute-Transfers. Ein Name, der immer wieder genannt wird, ist Mario Götze. Doch Trainer Bruno Labbadia äußert Zweifel.

Am Tag nach der Last-Minute-Niederlage bei Rekordmeister und Champions-League-Sieger Bayern München (3:4) wurde über den ehemaligen Dortmunder an der Spree weiter eifrig spekuliert. Beim FC Bayern war die Alte Dame auch an der nötigen Cleverness gescheitert - in dem Punkt könnte der WM-Held von Rio 2014 tatsächlich eine große Verstärkung für den Hauptstadtklub sein.