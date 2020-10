Transfermarkt: TSG Hoffenheim leiht Ryan Sessegnon von Tottenham aus

Ryan Sessegnon (l.) kam in der vergangenen Saison zu zwölf Einsätzen © Imago

Die TSG Hoffenheim verstärkt sich mit einem hochtalentierten Engländer. Der Europa-League-Teilnehmer reagiert damit auf zwei Langzeitausfälle in der Verteidigung.

Die TSG Hoffenheim hat am Deadline Day noch einmal zugeschlagen und sich wie berichtet das englische Supertalent Ryan Sessegnon gesichert.

"Ryan Sessegnon ist ein sehr talentierter und schneller Außenbahnspieler, der über einen starken linken Fuß verfügt", erklärte Direktor Profifußball Alexander Rosen. "Nach den schweren Verletzungen von Ermin (Bicakcic, Anm. d. Red.) und Stafy (Stafylidis) , die uns beide mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen werden, waren wir auf der Suche nach einer qualitativ hochwertigen Ergänzung unseres Kaders und sind sehr froh, diese in Ryan gefunden zu haben."

Sessegnon war in der vergangenen Saison für 27 Millionen Euro vom FC Fulham zu den Spurs gewechselt, konnte sich dort aber nicht durchsetzen. Der Youngster kann auf der linken Seite alle Positionen spielen und wurde 2016/17 mit nur 16 Jahren bereits ins Team der Saison in der Championship (2. Liga) gewählt. In der vergangenen Saison kam er zu zwölf Pflichtspieleinsätzen (1 Tor, 1 Vorlage).