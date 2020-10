Leichtathletik: Karsten Warholm über Corona, Weltrekord und Erling Haaland

Weltrekord? "Es bleibt schwer, ihn zu knacken"

Warholm: Weil ich dem Weltrekord schon so nahe gekommen bin, kann ich schon verstehen, dass Sie das für möglich halten. Nichtsdestotrotz bleibt es schwer, den Rekord zu knacken. Und doch gibt es potenziell drei, vier Athleten, die in der Lage sein könnten, diesen Rekord zu brechen - wenn man auf das Niveau von 2019 zurückblickt.

SPORT1: In Deutschland sind Erfolge über 400 m Hürden Jahrzehnte entfernt. Harald Schmid war in den 1980er Jahren der Konkurrent von Edwin Moses und hielt lange Zeit den europäischen Rekord. Sagen Ihnen die Namen noch etwas?

Karsten Warholm schwärmt von Erling Haaland

SPORT1: Als Sie 2019 in Doha zum zweiten Mal Weltmeister wurden, hat eine Tankstelle in Ihrer Heimatstadt Ulsteinvik die Preise gesenkt. Können Sie sich vorstellen, was passieren würde, wenn Sie in Tokio Olympiasieger würden?