Pressestimmen zum Debakel des FC Liverpool bei Aston Villa

Was für eine Sensation! Der FC Liverpool verliert am Sonntagabend bei Aston Villa mit 2:7 und kassiert seine höchste Niederlage seit 1963.

The Sun (England): "Liverpool war ein völliger Trümmerhaufen, Joe Gomez litt unter einem Alptraum, aber er war nicht allein daran schuld. In einem der außergewöhnlichsten Spiele in der Geschichte der Premier League wurde der FC Liverpool abgerissen."

Daily Mail (England): "Siebter Himmel für Superschurken (Anm. d. Red.: Der Spitzname Villans ähnelt dem Wort Villains (deutsch: Schurken))! Aston Villa verblüfft Liverpool in einer unglaublichen Nacht. Typisch Liverpool, die Schlagzeilen von Manchester United zu stehlen. Nach der Kapitulation von United in Old Trafford war dies noch erstaunlicher - noch peinlicher. Liverpool wurde mit schöner Leichtigkeit von Dean Smiths fabelhaftem und abenteuerlichem Villa auseinandergenommen. Liverpool ist in diesem Jahr beschämend verwundbar."