Anzeige

England: Jadon Sancho feiert trotz Corona Party mit Tammy Abraham England: Corona-Ärger für Sancho

Jadon Sancho feierte am Samstag auf einer Party © Imago

SPORT1

Jadon Sancho feiert in England eine Party und verstößt dabei gegen Corona-Bestimmungen. Dem BVB-Star und zwei Nationalmannschaftskollegen droht großer Ärger.

Jadon Sancho und zwei weiteren englischen Nationalspielern droht großer Ärger.

Wie auf Bildern der englischen Boulevard-Zeitung The Sun zu sehen ist, feierte der Star von Borussia Dortmund am Samstagabend eine Geburtstagsparty im Haus von Chelsea-Stürmer Tammy Abraham.

Anzeige

Abraham wurde am Samstag 23 Jahre alt und in seiner Londoner Wohnung von engen Freunden und Familienmitgliedern überrascht, die eine Feier vorbereitet hatten. Neben BVB-Star Sancho war mit Abrahams Teamkollegen Ben Chilwell ein weiterer englischer Nationalspieler vertreten.

Insgesamt sollen 20 Personen an der Feier teilgenommen und dabei die Abstandsregeln missachtet haben. Dabei sind in England deutlich striktere Corona-Regeln als in Deutschland gültig, maximal sechs Leute aus verschiedenen Haushalten dürfen sich treffen. Verstöße werden mit Bußgeldern von bis zu 10.000 Pfund geahndet.

Abraham entschuldigt sich

Auf Bildern war zwar zu sehen, dass Sancho eine Maske trug, diese war aber unter seinen Mund gezogen. Laut einem Zeugen trank der Flügelspieler keinen Alkohol, vor dem Eingang des Hauses wurde zur Sicherheit sogar die Körpertemperatur gemessen.

"Ich bin zuhause angekommen und habe eine kleine Überraschungs-Party vorgefunden", erklärte Abraham am Sonntagabend in einem Statement. "Obwohl ich von den Plänen nichts wusste, möchte ich mich von ganzem Herzen für meine Naivität und den Besuch der Feier entschuldigen. Alles, was ich tun kann, ist, daraus zu lernen, mich bei jedem zu entschuldigen und zu versichern, dass das nie wieder passiert."

Sanchos Auftritt bei der Party ist neben dem Bruch der Corona-Regelungen auch aus einem anderen Grund fragwürdig: Sowohl den Supercup gegen den FC Bayern als auch die Bundesliga-Partie gegen den SC Freiburg wenige Stunden zuvor hatte der BVB-Star wegen einer Atemwegsinfektion verpasst, dennoch nahm er an der Feier teil.

Konsequenzen für Sancho und Co. offen

Die "Three Lions" treffen sich am Montag und verbleiben in der Länderspielpause in ihrer "Bubble", um Infektionen vorzubeugen. Am Donnerstag steigt ein Freundschaftsspiel gegen Wales, anschließend geht es in der Nations League weiter.

Ob Sancho, Abraham und Chilwell beim ersten Spiel dabei sind, ist noch nicht sicher. Der englische Verband FA teilte nach Ansicht der Bilder zwar mit, dass aktuell keine Kaderänderung geplant sei. Nationaltrainer Gareth Southgate hat sich allerdings noch nicht geäußert.

Anzeige

Wieder Fremdgeh-Vorwürfe: Diese Beauty stellt Foden an den Pranger