FC Bayern: Chris Richards mit Startelf-Debüt - was bringt die Zukunft?

C. Arndt

Chris Richards darf gegen die Hertha erstmals von Beginn an für den FC Bayern ran. Er überzeugt, muss sich künftig aber wohl noch mehr Konkurrenz erwehren.

Wenige Minuten vor dem größten Spiel seiner Karriere sank Chris Richards in der Allianz Arena auf die Knie.

"Wenn ich nicht so clever gewesen wäre im Abseits zu stehen, hätte Chris jetzt zwei Assists", sagte Thomas Müller, dessen Kopfball-Tor nach Richards' Flanke aberkannt wurde, nach der Partie. "Ich hoffe, er kann darauf aufbauen und dass er sich nicht verletzt hat."

Richards angeschlagen vom Feld

Was Müller meinte: Richards, der bis dahin eine sehr überzeugende Leistung geboten und das zwischenzeitliche 2:0 durch Robert Lewandowski mit einem flachen Zuspiel von der Grundlinie in den Rückraum vorbereitet hatte, musste nach 65. Minuten den Platz verlassen.

Augenscheinlich geplagt von einem Krampf in der rechten Wade, den Mannschaftskamerad Serge Gnabry zwar noch versuchte, wegzudrücken, damit aber offensichtlich keinen Erfolg hatte.

Richards wurde ausgewechselt und setzte sich auf die Tribüne. Dort blieb der Youngster allerdings nicht lange sitzen. Teammanagerin Kathleen Krüger wies ihn an, er möge doch besser in die Kabine gehen.

Der Weltmeister ist der Dauerläufer in der Viererkette des FCB. Doch auch der Franzose braucht hin und wieder Pausen und muss vor sich selbst geschützt werden, wie Flick in Bezug auf den Übereifer des ehemaligen Stuttgarters erklärte.

Und so bekam Richards, der eigentlich eher Innenverteidiger ist, seine Chance - und nutzte sie. Ob er in naher Zukunft allerdings weitere Möglichkeiten bekommen wird, steht in den Sternen.