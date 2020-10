Mick Schumacher kein Überflieger? Onkel Ralf gibt Kontra

Ralf Schumacher "erstaunt" über Marc Surer

Worauf gründet der Erfolg von Mick Schumacher?

Ralf und Surer haben da offensichtlich unterschiedliche Meinungen - aber auch Surer kommt zum Ergebnis, dass Mick in jedem Fall viel herausholt: "Jedes Mal, wenn er in eine neue Kategorie kommt, war er am Anfang noch verhalten, hat dazugelernt und am Ende der Saison hat er zugeschlagen. Genau das macht er jetzt auch wieder in der Formel 2 - und somit empfiehlt er sich natürlich für einen Formel-1-Vertrag."