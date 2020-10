DFB: U21-Trainer Stefan Kuntz mit Personalsorgen vor EM-Qualifikation

Für die U21 des DFB stehen in der EM-Qualifikation entscheidende Spiele an. Dabei muss Trainer Stefan Kuntz allerdings mit erheblichen Personalsorgen zurechtkommen.

Fünf Spieler können nicht anreisen, dafür hat der Europameister von 1996 sieben Akteure nachnominiert. Am Freitag (EM-Qualifikation U21: Moldawien - Deutschland, ab 18.15 Uhr im SPORT1-Liveticker) trifft die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes in Chisinau auf Gastgeber Moldau, am 13. Oktober (EM-Qualifikation U21: Deutschland - Bosnien-Herzegowina, ab 18.15 imSPORT1-Liveticker) steht in Fürth das Spiel gegen Bosnien-Herzegowina an.